В Чамзинском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло вечером 22 октября в населенном пункте Киржеманы. На одной из улиц не смогли поделить дорогу два автомобиля, марки которых не сообщаются.

В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru