В Саранске прошла акция «За безопасность на дороге»

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии 22 октября совместно с представителями «Авторадио Саранск» организовали и провели акцию под названием «За безопасность на дороге».

Организаторы акции на самых оживленных участках автодорог города напоминали водителям о соблюдении ПДД, а также о необходимости в непростой эпидемиологической ситуации пользоваться средствами защиты – масками и антисептиками.

Водители в подарок от организаторов получили наборы средств защиты, а также памятку по безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали автомобилистам о ситуации с аварийностью на дорогах республики.

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Источник: 13.мвд.рф