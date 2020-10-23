Жителя Ромодановского района осудили за кражу зерна

В Ромодановском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже зерна.

В августе нынешнего года 31-летний безработный житель села Константиновка, имеющий судимость, нашел покупателя и предложил ему за полцены продать несколько мешков пшеницы. Преступник пояснил, что выписал зерно на местном предприятии и попросил подъехать прямо к складу. На самом деле осужденный ничего не выписывал. Не сомневаясь в добропорядочности сельчанина, покупатель погрузил 10 мешков в свой автомобиль и на месте расплатился за покупку.

Было похищено 370 кг пшеницы стоимостью более 4 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 5 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф