Житель Ичалковского района, который убил свою знакомую, пойдет под суд

В Ичалковском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, по вине которого скончалась женщина.

В конце июля нынешнего года 40-летний ранее судимый житель указанного района гостил у своей 45-летней знакомой. В компании владелицы жилья и ещё нескольких человек мужчина распивал спиртные напитки. В определенный момент гость поссорился с хозяйкой дома. В процессе выяснения отношений 40-летний участник ссоры ударил женщину кулаком, вследствие чего она упала и потеряла сознание. На следующий день пострадавшая скончалась от полученной травмы.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф