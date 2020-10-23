Жителя Саранска осудили за кражу имущества из дачного дома

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи из дачного дома.

В день совершения преступления 31-летний житель Саранска распивал алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, мужчина отправился в садовое общество, где похитил из одного из дачных домов имущество.

Часть украденного имущества преступник сдал в ломбард, а оставшуюся часть спрятал в автомобиле своего отца.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф