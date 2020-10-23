В Рузаевке на глазах у малолетнего ребенка мужчина несколько раз ударил щенка

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который на глазах у ребенка несколько раз ударил ногой щенка.

В сентябре житель Рузаевки, проживающий в общежитии, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на общей площадке первого этажа ударил по коробке с щенками, по причине чего питомцы выкатились на пол. Затем мужчина умышленно нанес несколько ударов ногой по телу одного из животных. Щенок получил увечья. Свидетелем случившегося стала 6-летняя девочка.

Горожанин не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф