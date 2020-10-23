В Чамзинском районе 27-летний парень подозревается в краже дизельного топлива

В Чамзинском районе к уголовной ответственности был привлечен местный житель, который подозревается в краже дизельного топлива.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 27-летний работник одного из предприятий указанного района слил 100 литров дизельного топлива с грузового автомобиля, на котором он работает.

Молодой человек пытался совершить ещё одну кражу д топлива, но его действия были пресечены сотрудниками полиции и службы безопасности предприятия.

Свою вину парень не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф