В Ковылкинском районе горел дачный дом

В Ковылкинском районе произошло возгорание дачного дома.

Вечером 22 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Русская Лашма. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся дачный дом. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru