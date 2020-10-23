В Рузаевском районе сотрудники МЧС провели профилактические рейды

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с волонтерами были проведены профилактические рейды в жилом секторе Сузгарьевского и Левженского сельских поселений Рузаевки.

Были проведены беседы на противопожарную тематику, доведены основные правила пожарной безопасности, а также действия в случае возникновения и обнаружения пожара.

В ходе профилактических мероприятий было посещено 67 частных жилых домовладений, проинструктировано 183 человека, а также среди населения распространено 205 памяток о мерах пожарной безопасности в быту.

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Источник: 13.mchs.gov.ru