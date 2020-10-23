В Саранске обсудили работу общественного транспорта в условиях коронавируса

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков в режиме видеоконференцсвязи провел совещание, в ходе которого была обсуждена работа общественного транспорта в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Участники совещания говорили о необходимости регулярной дезинфекции салонов муниципальных и частных автобусов, маршрутных такси и автомобилей служб такси.

Также была рассмотрена значимость внедрения системы безналичной оплаты проезда не только в муниципальном транспорте, но и у частных перевозчиков. Владимир Сушков поручил создать условия для безналичной оплаты проезда в маршрутных такси и автобусах, курсирующих внутри региона, в ближайшее время.

Читайте также о том, что в Рузаевском районе обновили дороги в городе и сельских поселениях.

Источник: e-mordovia.ru