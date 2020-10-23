«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает жителям Саранска грамотно утилизировать использованные батарейки

Мордовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил в офисе обслуживания клиентов компании, а также в офисе партнера ООО «Саранский расчетно-кассовый центр» контейнеры для сбора отработанных батареек и аккумуляторов от телефонов.

Приносить использованные элементы питания можно по следующим адресам: пр.50 лет Октября, 29 и ул. М. Расковой, 17.

Контейнеры будут стоять на постоянной основе. Периодически их содержимое будет отправляться для утилизации в специализированную организацию.

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Источник: mordovmedia.ru