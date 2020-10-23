В Мордовии в сентябре пресекли 17 попыток незаконного потребления электроэнергии

В сентябре сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» выявили 17 недобросовестных потребителей.

Объем похищенной электроэнергии превысил 65 тыс. кВт*ч. Ущерб от противоправных деяний равен более 42 тыс. рублей.

В Рузаевском районе было составлено 5 актов о безучетном потреблении. По 3 случая воровства энергии было зафиксировано в Кочкуровском и Лямбирском районах. В обход приборов учета пользовались энергоресурсами потребители в Ромодановском, Краснослободском, Ичалковском и Темниковском районах.

Нарушителям закона предстоит не только оплатить штрафы, но и возместить стоимость похищенной электроэнергии.

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Источник: vestnik-rm.ru