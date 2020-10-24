Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Саранска.

Информация о местонахождении Рамазанова Рената Рэесовича 1980 года рождения, являющегося жителем Саранска, отсутствует с февраля нынешнего года.

Все, кто владеет какими-либо данными о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф