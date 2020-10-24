Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме гражданина Таджикистана

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту нарушения миграционного законодательства.

Стражами порядка было установлено, что в первой половине октября 45-летний безработный житель Саранска фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме, расположенном в с. Пензятка, гражданина Таджикистана 1983 года рождения, который фактически проживает по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф