Жительница Ромодановского района, уклонявшаяся от административного надзора, пойдет под суд

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в уклонении от административного надзора.

В сентябре прошлого года в отношении 44-летней жительницы указанного района, ранее судимой за грабеж и неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений, был установлен административный надзор сроком на 8 лет. Женщина должна была раз в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации. Кроме того, она не имела права пребывать вне жилого помещения, являющегося местом жительства, в ночное время суток.

В феврале текущего года за неоднократное совершение административных правонарушений решением суда в отношении гражданки было установлено дополнительное административное ограничение в виде обязательной явки два раза в месяц в орган внутренних дел для регистрации.

С июля нынешнего года гражданка перестала являться на регистрацию и самовольно покинула место жительства.

Материалы уголовного дела в отношении женщины в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф