В Мордовии прошло мероприятие «Юный пешеход»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции 20 и 21 октября проводили оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход».

В Саранске сотрудники ГИБДД проводили со школьниками разъяснительные беседы о необходимости правильного перехода регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, использования в темное время суток световозвращающих элементов, а также призвали их быть внимательными на дороге.

В Темниковском районе стражи порядка совместно с отрядом ЮИД МБОУ «Темниковская СОШ» организовали так называемую творческую мастерскую по изготовлению световозвращающих элементов для учащихся начальной школы. Юные помощники инспекторов ГИБДД смастерили веселые и яркие наклейки из специальной бумаги.

В Рузаевке сотрудниками Госавтоинспекции совместно с председателем Общественного совета при ОМВД России по Рузаевскому району Жанной Зубрилиной были организованы рейдовые мероприятия вблизи образовательных учреждений города, в ходе которых были проведены профилактические беседы, как с пешеходами, так и с водителями.

В Ковылкинском районе сотрудники ГИБДД в детском саду «Теремок» провели акцию «День пешехода». Для дошкольников была организована тематическая экскурсия по городу, в ходе которой дети вспомнили правила поведения на пешеходном переходе, значение дорожных знаков, понаблюдали за движением машин и работой светофора.

В Лямбирском районе сотрудники ГИБДД в МБОУ «Александровская СОШ» совместно с педагогами торжественно посвятили первоклассников в пешеходы.

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Источник: 13.мвд.рф