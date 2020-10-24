В Саранске продезинфицировали железнодорожный вокзал

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии 23 октября провели работу по дезинфекции на территории железнодорожного вокзала Саранска.

Профилактические мероприятия осуществляются в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты.

Для дезинфекции на железнодорожном вокзале был использован специальный высокоэффективный раствор, который распылялся при помощи ранцевых установок и спецтехники.

Были обработаны перрон, залы ожидания, контрольно-пропускной пункт, а также все помещения вокзала, включая служебные.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru