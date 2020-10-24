В Ардатовском районе сгорела надворная постройка

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил надворную постройку.

В ночь на 24 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Тургенево. На улице Воробьевка загорелась надворная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 28 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru