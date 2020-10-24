Житель Саранска, угнавший автомобиль, два с половиной года проведет в тюрьме

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении местного жителя, угнавшего автомобиль.

Утром 8 января нынешнего года 38-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, припаркованный возле дома №12, расположенного по адресу – улица Серадзская. В Лямбирском районе мужчина потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет. Оставив машину, гражданин покинул место инцидента.

В августе Ленинский районный суд Саранска приговорил преступника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: epp.genproc.gov.ru