В Пролетарском районе Саранска подвели итоги операции «Лидер»

В Пролетарском районе Саранска были подведены итоги проведения оперативно-профилактической операции под названием «Лидер».

В ходе указанной операции была проведена следующая работа: проверено 60 мест концентрации молодежи; проверено 12 объектов торговли, где ранее продавались спиртные напитки несовершеннолетним; осуществлены проверки по адресам проживания семей, находящихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; с подростками и их родителями было проведено 60 бесед, направленных на предупреждение антисоциального поведения, нарушения действующего законодательства.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Мордовии прошло мероприятие «Юный пешеход».

Источник: adm-saransk.ru