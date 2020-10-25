В Ковылкино осудили мужчину, обманным путем завладевшего велосипедом ребенка

В Ковылкно суд вынес приговор в отношении местного жителя, который обманным путем завладел велосипедом ребенка.

В июле нынешнего года 40-летний житель Ковылкино на одной из улиц попросил у 10-летнего мальчика велосипед, чтобы якобы покататься. Ребенок предоставил незнакомцу двухколесное транспортное средство. После этого мужчина на велосипеде скрылся в неизвестном направлении.

В тот же день преступник продал украденное имущество за бутылку спиртного.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 400 часов обязательных работ.

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Источник: 13.мвд.рф