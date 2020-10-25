В Саранске горели жилой дом и сарай

В Саранске произошло возгорание жилого дома и сарая.

Вечером 24 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Луховка. На улице Мичурина загорелись жилой дом №50 и сарай. Огонь повредил строения на общей площади, составляющей 120 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru