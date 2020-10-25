Полицейские изъяли марихуану у безработного жителя Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

В квартире 32-летнего безработного жителя Рузаевки стражами порядка была обнаружена и изъята марихуана массой 6,8 г. Мужчина пояснил, что он нашел коноплю на заброшенном поле, нарвал её и высушил для дальнейшего собственного употребления.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело. Ранее горожанин не имел проблем с закон6ом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф