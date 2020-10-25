В Саранске горела заброшенная постройка

В Саранске произошло возгорание заброшенной постройки.
Днём 24 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории дачного массива, расположенного в районе жилого комплекса «Огни Саранска». Загорелась заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади, составляющей 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru