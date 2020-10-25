С начала 2020 года в Мордовии полицейские раскрыли более 4 тысяч преступлений

В МВД по Мордовии под председательством министра Бориса Шейнкина в режиме видеоконференцсвязи состоялось оперативное совещание, в котором, находясь по месту постоянной дислокации, приняли участие руководители органов и подразделений внутренних дел региона.

Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Мордовии за 9 месяцев текущего года.

Личным составом за отчетный период были раскрыты и установлены виновные в совершении 4268 преступлений, увеличилось количество противозаконных действий, раскрытых по оперативным данным, а также совершенных в прошлые годы.

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Источник: 13.мвд.рф