В Краснослободске горела баня

В Краснослободске произошло возгорание бани.

Вечером 24 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Школьной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 16 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горели жилой дом и сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru