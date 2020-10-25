В Зубово-Полянском районе сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Мордовии был проведен подворный обход в посёлке Зубова Поляна и селе Уголок.

Сотрудники МЧС провели с гражданами разъяснительные беседы на противопожарную тематику, а также распространили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту.

В ходе профилактического мероприятия было посещено 26 частных жилых домов и 6 многоквартирных домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru