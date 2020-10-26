В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за девять месяцев нынешнего года

В УФСИН РФ по Мордовии в режиме видеоконференции прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за девять месяцев 2020 года.

Были озвучены основные показатели деятельности пенитенциарного ведомства республики за отчетный период. Было отмечено, что оперативная обстановка в подведомственных учреждениях остается контролируемой и стабильной. Не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании.

На 53,2% сократилось количество осужденных, нуждающихся в документировании.

На 41,3% увеличилось количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ при попытке доставки на территорию учреждений.

План по выпуску товарной продукции и оказанию услуг промышленного характера выполнен на 103,5%. На 9,6% увеличилась среднемесячная заработная плата осужденных. На 4,5% снизилась по отношению к АППГ численность осужденных, имеющих исполнительные листы. На 2% увеличился удельный вес трудоустроенных осужденных, имеющих иски.

Обстановка по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых, осужденных стабильная и контролируемая, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.

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Источник: 13.fsin.su