В Мордовии проводится работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по реализации программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В указанной колонии был создан отряд социально-психологической работы. Для участия в программе в данный отряд было зачислено 11 осужденных, имеющих наркотическую зависимость, находящихся в состоянии вынужденной ремиссии либо эпизодически употреблявших наркотические вещества, имеющих мотивацию к участию в психологической и социальной работе, не страдающих психическими заболеваниями.

К работе по реализации курса мероприятий с осужденными отряда социально-психологической работы привлекаются представители традиционных религиозных конфессий.

Проведение бесед религиозного содержания способствует повышению уровня моральных качеств осужденных, улучшению нравственного поведения в быту и обществе.

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Источник: 13.fsin.su