В Лямбирском районе 21-летний автомобилист сбил насмерть 66-летнего мужчину

В Лямбирском районе 66-летний мужчина погиб под колёсами автомобиля.
Происшествие произошло вечером 23 октября на 180-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 66-летний гражданин пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В определенный момент на пешехода совершил наезд автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 21-летний парень.
От полученных телесных повреждений 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.
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Источник: гибдд.рф