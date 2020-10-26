В Лямбирском районе 21-летний автомобилист сбил насмерть 66-летнего мужчину

В Лямбирском районе 66-летний мужчина погиб под колёсами автомобиля.

Происшествие произошло вечером 23 октября на 180-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 66-летний гражданин пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В определенный момент на пешехода совершил наезд автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 21-летний парень.

От полученных телесных повреждений 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек.

Источник: гибдд.рф