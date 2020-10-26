В Саранске автомобиль сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Саранске 14-летняя девочка попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 23 октября на территории Октябрьского района города. На улице Косарева 29-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершила наезд на 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении 29-летней гражданки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф