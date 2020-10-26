В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 24 октября на Александровском шоссе. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора» в состоянии алкогольного опьянения, врезался в остановившийся впереди автомобиль марки ВАЗ-21144. После этого второе транспортное средство отбросило на ещё один автомобиль марки «Лада-Приора», который затем въехал в автомобиль марки «Мазда», остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

Водителям «Приор» понадобилась медицинская помощь.

В отношении 33-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф