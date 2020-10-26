В Рузаевке иномарка врезалась в столб

В Рузаевке пострадала пассажирка врезавшегося в столб автомобиля.

Днём 25 октября 34-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Киа», во время движения по улице Титова не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Пострадала 38-летняя пассажирка иномарки. Женщина доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф