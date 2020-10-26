В Теньгушево в результате ДТП пострадали две девушки

В Теньгушево произошло ДТП, в результате которого пострадали две девушки.

Происшествие произошло в ночь на 25 октября на улице Веденяпина. По предварительной информации, 27-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», в определенный момент движения потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Пострадали две пассажирки иномарки 28- и 29-летнего возраста. Девушки доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении 27-летней гражданки были возбуждены административные протоколы.

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Источник: гибдд.рф