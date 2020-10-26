Житель Зубово-Полянского района ударил ножом незнакомца

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который ударил ножом незнакомого мужчину.

Стражами порядка было установлено, что утром 22 октября 28-летний житель посёлка Явас на улице подошел к ранее незнакомому 49-летнему мужчине. Парень задал незнакомцу незначительный вопрос. Затем молодой человек ударил пострадавшего имевшимся при себе ножом. После этого парень, не сумев нанести ещё один удар, скрылся.

У пострадавшего была диагностирована колото-резаная рана подбородочной области.

Спустя некоторое время 28-летний гражданин был задержан. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В настоящее время парень находится в психиатрическом стационаре. Мотивы преступления устанавливаются.

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Источник: 13.мвд.рф