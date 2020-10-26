Житель Мордовии ударил несовершеннолетнего сына деревянным наличником по лицу

В Ичалковском районе был оштрафован мужчина, который ударил своего несовершеннолетнего сына деревянным наличником.

В сентябре текущего года 34-летний житель села Оброчное, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей гражданской женой. Женщина упрекнула мужчину в том, что он выпил спиртное. Во время ссоры сельчанин сломал межкомнатную дверь и наличники. После этого в комнату, где имел место конфликт, зашел 8-летний сын мужчины. Ребенок попросил отца успокоиться. В ответ на это последний ударил сына деревянным наличником по лицу.

Удар пришелся в область носа, в результате чего ребенку была причинена физическая боль, не повлекшая последствий.

Решением суда в отношении 34-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф