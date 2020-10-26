В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Утром 25 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Н. Эркая. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что напротив дома №22 горит металлический мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru