В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Утром 25 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Н. Эркая. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что напротив дома №22 горит металлический мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru