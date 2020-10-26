Неизвестный мошенник ограбил 57-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местная жительница была ограблена неизвестным мошенником, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 57-летней рабочей одного из предприятий Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и посоветовал оформить кредит на выгодных условиях. Женщину заинтересовало данное предложение. Следуя указаниям незнакомца, горожанка установила на свой мобильный телефон специальное приложение и оформила кредит на сумму 413 тыс. рублей. Данное приложение оказалось вирусной программой, с помощью которой преступник перевел упомянутые деньги на свой счет.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф