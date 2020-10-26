Две жительницы Саранска пойдут под суд по обвинению в краже денег

В Саранске суд вынесет приговор в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в краже денежных средств из утерянного портмоне.

В августе нынешнего года две жительницы Саранска 29- и 31-летнего возраста возле торгового центра обнаружили утерянное законным владельцем портмоне. Горожанки поделили между собой деньги в сумме 10 тыс. рублей, которые были обнаружены в портмоне.

В кратчайшие сроки обвиняемые были задержаны. Горожанки вернули похищенные денежные средства.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф