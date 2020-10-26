В Саранске горели две надворные постройки

В Саранске произошло возгорание двух надворных построек.

Поздним вечером 25 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Советской. По указанному адресу загорелись две надворные постройки.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил строения на общей площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске загорелся мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru