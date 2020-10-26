В Саранске будут продолжаться рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима

Рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах, в том числе на объектах торговли и общепита, а также в общественном транспорте, будут продолжаться до тех пор, пока этого будет требовать эпидемиологическая ситуация в Саранска.

Соответствующее поручение профильным структурным подразделениям Пётр Тултаев дал на оперативном совещании, которое прошло 26 октября в администрации города.

На минувшей неделе в городе было проверено 788 единиц общественного транспорта. Пассажирами на месте было устранено 524 замечания, составлено 6 протоколов. Также проверялись и машины такси. За время проверок пассажирам и водителям было вынесено 22 замечания, которые были устранены на месте. На автомобилистов было составлено 2 протокола.

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Источник: adm-saransk.ru