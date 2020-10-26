В Ленинском районе Саранска в октябре было выявлено несколько нарушений земельного законодательства

На территории Ленинского района Саранска с начала нынешнего месяца было зафиксировано несколько нарушений земельного законодательства.

С начала октября муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены три плановые проверки и одна проверка внеплановая.

В ходе указанных проверок было выявлено четыре нарушения земельного законодательства.

Нарушителям были выданы предписания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru