В Ленинском районе Саранска в октябре было выявлено несколько нарушений земельного законодательства

На территории Ленинского района Саранска с начала нынешнего месяца было зафиксировано несколько нарушений земельного законодательства.
С начала октября муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены три плановые проверки и одна проверка внеплановая.
В ходе указанных проверок было выявлено четыре нарушения земельного законодательства.
Нарушителям были выданы предписания.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru