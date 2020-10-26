В Саранске обсудили подготовку к новогодним праздникам

В администрации Саранска обсудили подготовку к новогодним праздникам.

Глава городской администрации Пётр Тултаев подчеркнул, что все мероприятия в Саранске планируются и будут проведены с учетом эпидемиологической ситуации.

Градоначальник сообщил, что ёлки в микрорайонах будут установлены, а от размещения детских горок было решено воздержаться.

Мэр также подчеркнул, что вопрос о проведении салютов пока открыт, хотя подготовка идет. Решение будет принято в последний момент с учетом эпидемиологической ситуации.

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Источник: adm-saransk.ru