В Саранске был задержан пьяный водитель легкового автомобиля

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Поздним вечером 25 октября возле дома №184, расположенного по адресу – улица Полежаева, сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Приора». За рулем транспортного средства находился 30-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе 21-летний автомобилист сбил насмерть 66-летнего мужчину.

Источник: гибдд.рф