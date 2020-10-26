В Ковылкино был остановлен автомобиль, который находится в розыске

В Ковылкино сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, который находится в розыске.

Утром 23 октября возле дома №15, расположенного по адресу – улица Фролова, инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» был остановлен автомобиль марки «Нива», за рулем которого находился 25-летний молодой человек. В ходе проверки документов было установлено, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ММО МВД России «Ковылкинский».

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Источник: гибдд.рф