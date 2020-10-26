В Ардатовском районе появился мобильный фельдшерско-акушерский пункт

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» автопарк Ардатовской районной больницы пополнился передвижным фельдшерско-акушерским пунктом на базе автобуса марки ПАЗ.

Указанный пункт представляет собой своеобразную поликлинику на колёсах. Имеется необходимое оборудование для диагностики заболеваний и оказания экстренной помощи.

Автобус может работать в автономном режиме, поскольку он оборудован бензиновым электрогенератором, что позволит проводить медицинские осмотры вне зависимости от электроснабжения самого населенного пункта.

В состав специальных бригад включены офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, в случае необходимости присоединяются педиатры и хирурги.

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Источник: e-mordovia.ru