В Мордовии пожилые осужденные сыграли в спектакле

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошла театральная комедийная постановка под названием «Баба Шанель».

Участие в спектакле приняли осужденные женщины пожилого возраста. Актрисы удивляли искрометным юмором, песнями и заводными танцами.

Постановка была снята на видеокамеру и показана всем осужденным учреждения посредством кабельного телевидения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su