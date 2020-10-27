В исправительных учреждениях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В исправительной колонии №7 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 8 годам лишения свободы от жителя Мордовии, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты 22 сим-карты и 2 карты памяти, спрятанные во флаконе шарикового дезодоранта и ручках одноразовых станков.

Сотрудниками исправительной колонии №10 на прилегающей к учреждению территории был задержан житель республики, пытавшийся перебросить 7 мобильных телефонов.

Сотрудниками лечебно-профилактического учреждения №21 на прилегающей территории был задержан упомянутый гражданин, который пытался перебросить 4 мобильных телефона.

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Источник: 13.fsin.su