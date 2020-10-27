Житель Ромодановского района жестоко избил незнакомца

В Мордовии был возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ромодановского района, который жестоко избил парня.

В сентябре текущего года в одном из ночных клубов Саранска, расположенном по адресу – улица Косарева, 23-летний житель Ромодановского района поссорился с ранее незнакомым 24-летним жителем Чамзинского района. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента по лицу, вследствие чего последний упал на пол. Затем молодой человек ударил пострадавшего ногой в область живота. После этого парень был задержан охраной ночного клуба.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у молодого человека закрытую травму живота, ушибы мягких тканей параорбитальных, лобной, височных областей.

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Источник: 13.мвд.рф