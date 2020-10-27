В Саранске в ДТП пострадали 19-летний парень и 60-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 26 октября на улице Победы. По предварительной информации, 24-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки BMW, на перекрестке не предоставила преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21074, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали два пассажира ВАЗа, среди которых 19-летний парень и 60-летняя женщина. Пострадавшие доставлялись в одну из больниц Саранска, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф